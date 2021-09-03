БАКУ /Trend/ - В Азербайджане штрафуются работодатели, не страхующие своих сотрудников. Об этом сказал заместитель начальника Государственной службы инспекции труда Орхан Гусейнзаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в течение 20 дней после заключения трудового договора с работником предприятие должно заключить договор страхования от несчастных случаев с какой-либо страховой компанией и уплатить в течение месяца взнос.

"В противном случае договор со страховой компанией считается утратившим силу. Электронная система направляет новые уведомления о необходимости его заключения. В случае повторения таких случаев и после предупреждения на работодателя налагается санкция. Благодаря проделанной работе по информированию 101 тысяча работников уже охвачена этим видом страхования. С начала года этот показатель вырос на 53 процента. Данный вид страхования предусмотрен в порядка 82 процентах трудовых договоров", - добавил Гусейнзаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli