В период пандемии в Баку подорожали коммерческие объекты

БАКУ /Trend/ - В период пандемии в Баку выросли цены на продажу и аренду коммерческих объектов.

Как сообщил в понедельник Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов, средняя цена одного квадратного метра коммерческих объектов в Баку в августе выросла с 3293 до 3298 манатов. По его словам, за месяц рост составил 0,15 процента, а за год – 11,57 процента.

"Цены также выросли на рынке аренды коммерческой недвижимости. Арендная плата за квадратный метр выросла с 18 до 18,05 маната, то есть на 0,17 процента за месяц. В течение года рост цен на аренду коммерческих объектов составил 14,2 процента", - добавил Ибрагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev