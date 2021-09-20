Развитие пчеловодства в Карабахе приведет к снижению стоимости меда – Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Развитие пчеловодства в Карабахе и большой урожай приведут к снижению стоимости меда.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, в этом году пчеловоды на освобожденных территориях Азербайджана собрали большой урожай: «Пчеловодство было одной из развивающихся сфер в Карабахе. После освобождения земель пчеловодство вновь начало развиваться в этом регионе. В Кельбаджарский и Лачинский районы перенесены более 4000 пчелиных семей. В этом году меда было много, с каждого улья собрано 50 кг меда».

Отметим, что в других регионах Азербайджана одна пчелиная семья дает в среднем около 15-20 кг меда.

Напомним, что в настоящее время средняя цена меда в стране составляет 25-30 манатов за килограмм.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)