Азербайджан продолжит поставлять яблоки и томаты в Россию ж/д вагонами

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит поставлять в Россию яблоки и томаты железнодорожными вагонами до первого апреля 2022 года.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

Кроме того, отмечается, что после этой даты будет предусмотрен переход на контейнерные перевозки.

"Агентство пищевой безопасности Азербайджана при получении от Россельхознадзора нотификаций о выявлении вредителей и заболеваний в овощах и фруктах, поставляемых в Россию, незамедлительно проводит расследование и комплекс карантинных мероприятий. В ближайшее время в адрес Россельхознадзора будет направлен перечень мер, принятых после обнаружения бурой монилиозной гнили в азербайджанских нектаринах и абрикосах", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 17 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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