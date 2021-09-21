В Азербайджане утверждены новые госстандарты на все виды цемента
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены новые государственные стандарты на все виды цемента, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики.
Для повышения качества цемента, производимого в Азербайджане, приняты госстандарты AZS EN 197-1:2021 «Цемент - Часть 1: Состав, технические требования и критерии совместимости цементов общего назначения», AZS EN 197-2:2021 «Цемент – Часть 2: Оценка и проверка стабильности показателей качества», AZS ГОСТ 30515-2021 «Цементы. Общие технические условия».
Стандарты утверждены Азербайджанским институтом стандартизации.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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