Азербайджан сократил импорт продуктов питания

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - августе 2021 года импортировал более 951,5 миллиона тонн продуктов питания, что на 15,7 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ГТК, импорт продуктов в стоимостном выражении вырос на 10,36 процента, или 118,694 миллиона долларов - до около 1,145 миллиарда долларов.

Азербайджан в январе - августе 2021 года импортировал 25,67 тысячи тонн мяса на сумму 43,721 тысячи долларов, 5,887 тысячи тонн молока (8,292 тысячи долларов), 9,942 тысячи тонн молочных изделий (50,111 тысячи долларов), 234,222 тысячи тонн овощей и фруктов (136,5 миллиона долларов), более 9,8 тысячи тонн чая (около 42 тысяч долларов).

Азербайджан также импортировал около 549 миллионов тонн пшеницы, ячменя, кукурузы и риса на сумму свыше 159 миллионов долларов.

Импорт жиров растительного происхождения и масел составил около 102 миллионов тонн на сумму более 140,673 миллиона долларов.

Азербайджан в указанный период увеличил импорт табака и табачных изделий на 14 процентов по сравнению с январем - августом 2020 года - до более 62,553 миллиона долларов.

Импорт продукции фармацевтической промышленности вырос в количественном выражении на 1,36 процента, или 207 тонн - до 15,113 тысячи тонн по сравнению с январем - августом 2020 года, а в стоимостном - на 36,87 процента, или 141,925 миллиона долларов - до около 385 миллионов долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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