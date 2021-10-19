В бакинском Экспоцентре открывается выставка "Rebuild Karabakh"

БАКУ /Trend/ - В бакинском Экспоцентре с 20 по 22 октября пройдет Азербайджанская международная выставка "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh".

Как передает во вторник Trend со ссылкой на организаторов, посетители смогут ознакомиться с продукцией 279 компаний из 17 стран.

В первой выставке Rebuild Karabakh участвуют пять национальных павильонов из Германии, Грузии, Израиля, Венгрии и Турции. Национальные павильоны организуются при поддержке Торгово-промышленных палат этих стран. Среди участников есть госструктуры и частные компании Азербайджана (40%).

В параллельных выставках будут работать пять национальных павильонов Беларуси, Ирана, Чехии, ОАЭ, Турции, 8 региональных групп России - Брянска, Липецка, Новосибирска, Ростова, Ярославля, Ставрополя, Татарстана, Чувашии.

В программе выставки Rebuild Karabakh такие темы, как "Созданные в Азербайджане бизнес-среда и инвестиционные возможности", "Экономический, инвестиционный и туристический потенциал освобожденных территорий", "Цифровая экономика", а также проекты, предлагаемые для реализации в Карабахе, презентации по торговому знаку "Made in Karabakh", "Энергетический потенциал Карабаха - возможности развития "зеленой энергетики" в освобожденных регионах, поствоенное восстановление региона", "Новшества Азербайджана по Четвертой промышленной революции".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)