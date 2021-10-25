Государственная налоговая служба Азербайджана расширяет сферы применения электронной подписи

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана расширяет применение электронной подписи предпринимателями.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГНС, в настоящее время ведутся работы по изучению международного опыта применения этого решения на основе инновационных решений.

"В некоторых центрах обслуживания налогоплательщиков с помощью цифровой подписи уже налажено подтверждение некоторых видов заявлений и форм документов", - говорится в сообщении госструктуры.

Кроме того, сообщается, что документы в формате PDF заранее должны быть оформлены и подписаны в соответствующем порядке.

"Реализация этого проекта приведет к сокращению затрачиваемого предпринимателями времени на составление заявлений в бумажной форме. Также это позволит обслуживать большее количество налогоплательщиков и значительно сократит бумажный документооборот", - говорится в сообщении ГНС.

Отмечается, что налоговая служба Азербайджана продолжит внедрять в стране решения, способствующие развитию предпринимательства и цифровизации экономики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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