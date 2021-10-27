SOFAZ перечислит в госбюджет Азербайджана более 12,7 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР, SOFAZ) в госбюджет в 2022 году составят 12,71 млрд манатов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати.

Объем трансфертов вырастет за год на 4,2% - в бюджете нынешнего года предусматривается перечисление из SOFAZ средств в объеме 12,2 млрд манатов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 млрд манатов, что на 4,7% больше, чем в текущем году. В бюджете тем самым образуется дефицит в размере чуть более 3,06 млрд манатов - это на 1,7% меньше, чем в 2021 году.