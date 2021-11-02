Делегация Азербайджана посетит Дубай с бизнес-миссией

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанская делегация во главе с министром экономики страны Микаилом Джаббаровым отправляется Дубай (ОАЭ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, в ОАЭ состоятся восьмое заседание совместной межправительственной комиссии и Азербайджанский инвестиционный форум.

"Также будут организованы встречи делегации с официальными и бизнес-представителями ОАЭ. Азербайджанская делегация посетит всемирную выставку Dubai Expo 2020, которая является важной платформой для привлечения инвестиций и демонстрации инвестиционных возможностей нашей страны", - говорится в сообщении минэкономики.

Отметим, что визит продлится до пятого ноября 2021 года. Азербайджанская делегация представлена членами совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и ОАЭ.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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