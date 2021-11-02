В Азербайджане карты MasterCard поддерживают Apple Pay
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане карты MasterCard поддерживают платежное решение Apple Pay.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе онлайн-конференции "Будущее - это сейчас", организованной MasterCard, представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.
По его словам, на сегодняшний день держатели карт MasterCard Международного банка Азербайджана, Kapital Bank, Unibank и Bank Respublika могут подключиться к Apple Pay.
Кроме того, Чакар отметил, что до конца года к этому проекту ожидается подключение и других банков.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Twitter: agdzhaev
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