В Азербайджане карты MasterCard поддерживают Apple Pay

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане карты MasterCard поддерживают платежное решение Apple Pay.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе онлайн-конференции "Будущее - это сейчас", организованной MasterCard, представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, на сегодняшний день держатели карт MasterCard Международного банка Азербайджана, Kapital Bank, Unibank и Bank Respublika могут подключиться к Apple Pay.

Кроме того, Чакар отметил, что до конца года к этому проекту ожидается подключение и других банков.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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