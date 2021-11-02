Азербайджанский эксперт о росте цен на автомобили

БАКУ / Trend / - Принятие предлагаемых пошлин, касающихся автомобильного сектора, приведет к небольшому росту цен на автомобили.

Об этом Trend сообщил эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы.

По его словам, влияния на рынок это не окажет: "Предложенные вчера пошлины еще будут обсуждаться в Милли Меджлисе. Изменения станут известны после принятия решения. Что касается новых автомобилей, то пока никаких предложений нет".

Эксперт также отметил, что из-за роста пошлин на выдачу государственных номерных знаков на автомобильном рынке может произойти подорожание машин на 200-300 манатов: "Стоимость регистрации поднялась до 50 манатов, водительское удостоверение вообще не имеет отношения к купле-продаже, раньше номер стоил 22 маната, сейчас - 30 манатов".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)