Фонд развития предпринимательства Азербайджана создает новые механизмы финансирования бизнеса

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана в соответствии со своим стратегическим планом до 2023 года разработает новые механизмы финансирования малого и среднего бизнеса.

Об этом сказал Trend глава правления фонда Осман Халиев.

По его словам, планируется максимально перевести услуги фонда в электронный формат.

"Кроме того, в рамках этой стратегии мы намерены создать более устойчивую предпринимательскую деятельность в Азербайджане, улучшить качество и скорость оказания услуг. В то же время мы будем уделять особое внимание развитию малого и среднего бизнеса в регионах Азербайджана, разрабатывать новые инструменты и механизмы поддержки этой сферы", - сказал Халиев.

Кроме того, фонд для восстановления освобожденных территорий Азербайджана предлагает предпринимателям льготные кредиты, отметил глава правления.

"Мы получаем множество обращений от предпринимателей, которые хотят участвовать в процессе восстановления, а также предлагают свои материалы для применения в восстановительных работах. Также к нам обращаются организации, готовые поставлять транспортными средствами любые объемы товаров на освобожденные территории. Мы положительно оценили эти обращения. Принимаются дальнейшие меры по обеспечению предпринимателей льготными кредитами", - сказал Халиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)