В bp назвали суммарную добычу газа и конденсата с месторождения "Шах Дениз" с момента запуска

БАКУ /Trend/ - С месторождения «Шах Дениз» в азербайджанском секторе Каспия с начала его эксплуатации и до сегодняшнего дня было добыто около 151 миллиарда кубометров газа и около 35 миллионов тонн конденсата, передает Trend со ссылкой на bp.

По данным компании, в январе - сентябре 2021 года на месторождении «Шах Дениз» было добыто около 16 миллиардов кубометров газа и около трех миллионов тонн (около 24 миллионов баррелей) конденсата с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo.

Долевое участие в проекте «Шах Дениз» выглядит следующим образом: bp (оператор) – 28,8 процента, TPAO – 19 процентов, PETRONAS – 15,5 процента, AzSD – 10 процентов, ЛУКОЙЛ – 10 процентов, NICO – 10 процентов и SGC Upstream – 6,7 процента.

В этом году отмечается 25-летие со дня подписания Соглашения о разделе продукции по «Шах Дениз». Соглашение было подписано 4 июня 1996 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом иностранных компаний. 25-летие «Шах Дениз» знаменует собой важную веху в новой истории нефтегазовой промышленности Азербайджана.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)