Нефтегазовому сектору потребуются крупные инвестиции в ближайшие годы - эксперт

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы нефтегазовому сектору потребуются новые инвестиции в размере триллионов долларов.

Об этом сказал Trend совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

"Продолжающийся кризис инвестиций в нефть и газ во всем мире вызывает беспокойство, поскольку он не только ограничивает будущую добычу сырья, но и влияет сегодня на общие производственные возможности. Исследования Международного энергетического форума (МЭФ) показывают, что в последние годы дефицит инвестиций превысил 25 процентов", - сказал Виддерсховен.

По его словам, это объясняется тем, что инвесторы и политики сегодня сосредоточены на продаже активов или открыто заявляют, что больше не хотят инвестировать в углеводороды.

"Потребность в новых инвестициях в ближайшие годы составит триллионы долларов. Если не начать инвестировать в ближайшее время, то общий спад производства сырья в крупных нефтегазодобывающих регионах составит около восьми - девяти процентов в год. Чтобы противостоять упадку, уже нужны многомиллиардные инвестиции", - сказал эксперт.

По его мнению, если спрос на углеводороды в мире продолжит расти, это приведет к кризису в сфере предложения и, соответственно, к росту цен.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)