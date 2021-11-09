Страны ОПЕК+ увеличили суточную добычу сырой нефти
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Восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе – Александр Лукашенко
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