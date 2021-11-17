В Россию возможна поставка томатов из более чем 200 азербайджанских предприятий - Агентство

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Россию возможна поставка томатов из 204 предприятий и одного сельскохозяйственного кооператива Азербайджана, а также яблок из 70 хозяйств республики.

Об этом было сказано на встрече, состоявшейся в Москве между председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли и главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ Сергеем Данквертом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече были обсуждены вопросы увеличения поставок сельхозпродукции, осуществления совместных мер по ускорению процедуры перемещения продукции через российско-азербайджанскую границу, было предложено провести в ближайшее время в связи с этим переговоры с участием надлежащих структур двух стран. Также обсуждались вопросы по отмене ограничений, введенных на экспорт томатов и яблок из Азербайджана в Россию.

Стороны обсудили вопросы, связанные с подписанием двух соглашений - «О сотрудничестве в сфере карантина растений между правительством Азербайджана и правительством РФ» и «О сотрудничестве в сфере безопасного использования пестицидов и агрохимических веществ между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному контролю РФ».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)