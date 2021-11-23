Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 ноября выросла на 1,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 81,57 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,24 доллара и составила 80,8 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,21 доллара - до 77,06 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 ноября выросла на 1,41 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 81,11 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)