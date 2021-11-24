Запуск Apple Pay в Азербайджане является сильнейшим стимулятором роста бесконтактных платежей - вице-президент Visa (Эксклюзив)
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Запуск Apple Pay в Азербайджане является сильнейшим стимулятором роста бесконтактных платежей - вице-президент Visa (Эксклюзив)
Спецпредставитель Президента России оценил факт восстановления памятников культуры на освобожденных землях Азербайджана
Полад Бюльбюльоглу о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане могут повысить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автотранспортных средств
Сотрудники Санитарно-Карантинной Службы Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета завершили курс “Базовое жизнеобеспечение (BLS – Basic Life Support) – тренинг для тренеров” (ФОТО)
Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении изменение в закон в связи с куплей-продажей автомобилей
ВПЕРВЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: Один из самых известных мишленовских поваров Италии поделился секретами высокой гастрономии в Gazelli Café (ФОТО)
Турецкий народ будет передавать наследие Низами Гянджеви из поколения в поколение – Мехмет Нури Эрсой
Состоится Экономический форум UNEC, посвященный 30-летней годовщине восстановления государственной независимости
Продолжаются работы по проекту строительства солнечной электростанции на освобожденных землях Азербайджана - bp