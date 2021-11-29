От мин очищено 74 из 190 га территории, выделенной под Агдамский промпарк - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Из 190 гектаров территории, выделенной для Агдамского промышленного парка, 74 гектара очищено от мин.

Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в понедельник Trend.

"Началось экономическое возрождение освобожденных территорий. В настоящее время создается бизнес-среда для предпринимательской деятельности в Агдамском промышленном парке. Из 190 гектаров территории, выделенной для Агдамского промышленного парка, от мин очищено 74 гектара, установлены системы электро- и водоснабжения", - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)