От мин очищено 74 из 190 га территории, выделенной под Агдамский промпарк - Микаил Джаббаров
БАКУ /Trend/ - Из 190 гектаров территории, выделенной для Агдамского промышленного парка, 74 гектара очищено от мин.
Об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в понедельник Trend.
"Началось экономическое возрождение освобожденных территорий. В настоящее время создается бизнес-среда для предпринимательской деятельности в Агдамском промышленном парке. Из 190 гектаров территории, выделенной для Агдамского промышленного парка, от мин очищено 74 гектара, установлены системы электро- и водоснабжения", - говорится в публикации.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Бывший заместитель Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса назначен на высокий пост в Украине
SOCAR оптимизирует производство топлива на Бакинском НПЗ в соответствии с международными стандартами (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Надо жить с открытым сердцем и уметь чувствовать чужую душу - цитаты мэтра изобразительного искусства Таира Салахова
Азербайджан планирует экспортировать топливо местного производства на рынки соседних стран (Эксклюзив)
Дальновидные идеи общенационального лидера Гейдара Алиева претворяются в жизнь - итоги Ашхабадского саммита
В Азербайджане объем кредитов, выданных сектору промышленности и производства, сократился почти на четверть
Снижение цен на транспортировку и транзит грузов между Ираном и Азербайджаном увеличит объем торговли (Эксклюзив)
Декларация ОЭС является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева - американский эксперт
Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана - официальный представитель правительства
Президент Ильхам Алиев: Мы решили, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
В Иране позиция всех заключалась в том, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена - Президент Ирана