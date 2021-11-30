Азербайджан вернул Грузии до 90 тонн зараженного картофеля
БАКУ /Trend/ - Азербайджан вернул Грузии 89,6 тонны зараженного картофеля, импортированного из этой страны.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.
Как отмечается, в ходе осмотра сотрудниками Агентства ввезенной юридическим лицом ООО "ZE-DENT" партии картофеля были взяты образцы продукции. Анализ продукции, произведенный в лаборатории Института пищевой безопасности, выявил наличие в ней вредителя - картофельной нематоды (Ditylenchus destructor Thor).
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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