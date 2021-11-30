Азербайджан вернул Грузии до 90 тонн зараженного картофеля

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вернул Грузии 89,6 тонны зараженного картофеля, импортированного из этой страны.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Как отмечается, в ходе осмотра сотрудниками Агентства ввезенной юридическим лицом ООО "ZE-DENT" партии картофеля были взяты образцы продукции. Анализ продукции, произведенный в лаборатории Института пищевой безопасности, выявил наличие в ней вредителя - картофельной нематоды (Ditylenchus destructor Thor).

(Перевод: Кямаля Сеидова)