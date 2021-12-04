Немецкие компании подписали контракты с Азербайджаном в сфере ж/д строительства

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании SSF Ingenieure AG и Kocks Consult подписали контракты с Азербайджаном в сфере железнодорожного строительства.

Об этом сказал в интервью Trend руководитель отдела бизнес-услуг Германо-азербайджанской торговой палаты Фабиан Зиттлау.

Он отметил, что в Азербайджане в рамках программы по развитию железнодорожного сектора страны продолжаются работы по реконструкции участка железной дороги Ялама - Сумгайыт: "Эти работы включают в себя восстановление, а также строительство новых инженерных сооружений, замену шпал, железнодорожного балласта и защитного слоя. Немецкие компании SSF Ingenieure AG и Kocks Consult будут вести управленческую деятельность и надзор за ходом строительных работ, а также проектировать работы. Соответствующие контракты уже подписаны", - сказал Зиттлау.

Кроме того, по его словам, немецко-азербайджанское совместное предприятие AzVirt участвует в строительстве международных аэропортов Лачин и Зангилан, автомагистрали Физули - Гадрут, а также в других проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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