В Азербайджане участникам Отечественной войны и семьям шехидов, живущим и работающим на освобожденных территориях, предоставят ряд льгот
БАКУ /Trend/ - С 2022 года участникам Отечественной войны, семьям шехидов и лицам с инвалидностью, живущим и работающим на освобожденных территориях, будет предоставлен ряд льгот.
Как передает Trend, об этом сказал в понедельник первый заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».
Новость обновляется
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Лента новостей
В промпарках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий – замминистра экономики
Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий - глава ИВ Шамахы
Пропагандируемая США модель демократии является предлогом для оказания давления на другие государства – МИД Китая
В Азербайджане участникам Отечественной войны и семьям шехидов, живущим и работающим на освобожденных территориях, предоставят ряд льгот
Существует ряд направлений для инновационного развития на освобожденных территориях Азербайджана – замминистра экономики
Для привлечения потенциальных инвесторов в Агдамский промпарк завершаются переговоры с 4 предприятиями – Сахиб Алекперов (ФОТО)
Подписанное с Азербайджаном и Туркменистаном газовое соглашение имеет очень большое значение – Президент Ирана
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное доверие – Мариана Василева
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Газовое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном принесет пользу всем сторонам - эксперты