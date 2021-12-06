В Азербайджане участникам Отечественной войны и семьям шехидов, живущим и работающим на освобожденных территориях, предоставят ряд льгот

БАКУ /Trend/ - С 2022 года участникам Отечественной войны, семьям шехидов и лицам с инвалидностью, живущим и работающим на освобожденных территориях, будет предоставлен ряд льгот.

Как передает Trend, об этом сказал в понедельник первый заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

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