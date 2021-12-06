ООО "Balacans Agro Food" и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Между ООО "Balacans Agro Food" и Азербайджанской инвестиционной компанией (АИК) подписано инвестиционное соглашение, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, состоялась встреча с главой Ансукского Балаканского консервного завода Абдулгадиром Ансуски при участии заместителя министра экономики Ниязи Сафарова, исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании Ульви Мансурова, главы исполнительной власти Балаканского района Ислама Рзаева и председателем совета директоров ООО "Balacans Agro Food". На встрече была сказано о деятельности ООО "Balacans Agro Food", обсуждены вопросы реализации агропромышленного потенциала региона, развития предпринимательства.

Согласно соглашению, АИК будет участвовать в проекте на долевой основе, который предусматривает расширение производственных линий, реализацию новых инвестиционных направлений, таких как различные салатные банки, компоты, джемы, сушка фруктов. Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 4,7 миллиона манатов. В рамках проекта будет создано около 100 постоянных рабочих мест. Компания будет использовать существующую сельскохозяйственную сырьевую базу в регионе, где она работает, для экспорта своей продукции на местные и зарубежные рынки. После подписания соглашения участники встречи ознакомились с деятельностью ООО "Balacans".

Отметим, что принимаемые системные меры для устойчивого развития ненефтяной экономики, эффективные механизмы увеличения производственного и экспортного потенциала, стимулирования инвестиций открывают широкие возможности для развития бизнеса в регионах.

Целенаправленные меры принимаются в Балаканском районе, где преобладает производство сельскохозяйственной продукции, с целью эффективного использования имеющегося экономического потенциала, развития предпринимательства, экспортно-ориентированных сфер, расширения деятельности производственных предприятий.

Отметим, что ООО "Balacans Agro Food" занимается производством, упаковкой пищевых продуктов (фруктовый сок Cappy для Азербайджанской Coca-Cola Bottlers LTD), продажей, выращиванием садов и одиночных посадок, холодильным хранением и упаковкой энергетических напитков.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)