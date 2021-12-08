За последние 4 года число заключенных в Азербайджане трудовых договоров выросло на треть - министр

БАКУ /Trend/ - За последние четыре года число заключенных в Азербайджане трудовых договоров выросло на 30 процентов.

Об этом сказал в среду министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на Азербайджанском форуме карьерного роста, сообщает Trend.

По его словам, проводимая азербайджанским правительством политика направлена на рост благосостояния граждан, что связано с занятостью.

Министр отметил, что благодаря проводимым в Азербайджане реформам за последние четыре года число заключенных трудовых договоров выросло на 30 процентов, что означает трудоустройство около 400 тысяч человек.

«75 процентов от этого показателя приходится на долю частного сектора, то есть это открытые новые рабочие места. За последние четыре года заработная плата в стране выросла на 92 процента, минимальная зарплата – вдвое, средняя заработная плата – на 40 процентов», - сказал Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)