БАКУ /Trend / - Утверждено положение об информационной системе "ASAN müraciət", сообщает в четверг Trend.

В целях обеспечения исполнения Распоряжения Президента Азербайджана о создании информационной системы "ASAN müraciət" было подготовлено постановление Кабмина Азербайджана "Об утверждении положения об информационной системе "ASAN müraciət".

В постановлении определены правовые, организационные и технологические основы информационной системы "ASAN müraciət". Данная система обеспечивает оперативное направление обращений граждан в соответствующие государственные ведомства. Обращения по коммунальным, дорожным, транспортным и другим вопросам при направлении отмечаются на электронной карте.

Принятие решения будет способствовать оперативному рассмотрению обращений граждан по вышеуказанным вопросам посредством информационной системы "ASAN müraciət" и дальнейшему усовершенствованию общественного контроля.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)