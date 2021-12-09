Азербайджан приглашен на международную конференцию в Берлине по переходу к "чистой" энергии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашен к участию в международной конференции "8-й Берлинский диалог по вопросам перехода к "чистой" энергии", сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Проведение конференции запланировано на 29-30 марта 2022 года.

В сообщении ведомства отмечается, что в ходе прошедшей девятого декабря встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и чрезвычайного и полномочного посла Германии в Баку Вольфганга Манига обсуждались отношения двух стран в сфере энергетики.

На встрече посол вручил министру письмо - приглашение принять участие в международной конференции "8-й Берлинский диалог по вопросам перехода к "чистой" энергии", говорится в сообщении.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)