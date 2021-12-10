В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6%

Экономика 10 декабря 2021 13:46 (UTC+04:00)
В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6%
Багдад Амреев поблагодарил президента Туркменистана за вклад в проведение тюркского саммита
Багдад Амреев поблагодарил президента Туркменистана за вклад в проведение тюркского саммита
Генсек ОЭС поздравил Президента Туркменистан с Днем образования организации
Генсек ОЭС поздравил Президента Туркменистан с Днем образования организации
В Aшхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой дню Нейтралитета Туркменистана
В Aшхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой дню Нейтралитета Туркменистана
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Зия Шихлинский снял фильм о событиях, предшествующих распаду СССР Социум 15:07
В Азербайджане определяются задачи государства в сфере медиа Общество 15:04
Турецкий порт Гемлик принял около 3 тыс. судов Турция 15:00
Изучаются возможности использования ВИЭ в Сумгайытском химическом промпарке Бизнес 14:57
Mastercard расширяет и усиливает присутствие в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке ИКТ 14:53
Багдад Амреев поблагодарил президента Туркменистана за вклад в проведение тюркского саммита Туркменистан 14:52
В Азербайджане устанавливается порядок распространения секретной аудио- и визуальной информации Общество 14:51
Генсек ОЭС поздравил Президента Туркменистан с Днем образования организации Туркменистан 14:48
Новый законопроект "О медиа" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 14:45
Россия поставила почти 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию Европа 14:44
В Азербайджане определяются требования по аудиовизуальному вещанию в дни всенародной скорби и траура Общество 14:40
Обнародованы основные принципы свободы медиа в Азербайджане Общество 14:39
SOCAR увеличивает свою долю в проектах «Шах Дениз» и Южно-Кавказского газопровода Энергетика 14:34
Заур Дарабзаде рассказал о правилах размещения зрителей в кинотеатрах (ВИДЕО) Социум 14:27
Приобретаемая ЛУКОЙЛом доля PETRONAS в "Шах Дениз" снижается с 15,5% до 9,99% Энергетика 14:21
В Нидерландах выпущена марка, посвященная 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО) Социум 14:19
В Азербайджане определены требования к информации, публикуемой в медиа Общество 14:13
Казахстан нарастил импорт моторного топлива Энергетика 14:05
Обсуждается вопрос открытия логистического центра в Сумгайытском химическом промышленном парке Бизнес 14:02
В Азербайджане поступления от взносов по обязательному государственному социальному страхованию выросли на 8% Финансы 14:00
Пресечена очередная провокация Армении на кяльбаджарском направлении - минобороны Азербайджана Политика 13:58
Молодежь в Азербайджане активно участвует в разработке стартап-проектов в аграрном секторе Бизнес 13:55
Азербайджан в ноябре почти полностью обеспечил свою кибербезопасность ИКТ 13:51
В Азербайджане оборот через кассовые аппараты нового поколения превысил 13 млрд манатов Финансы 13:50
В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6% Экономика 13:46
Грузия начнет внедрение цифровизации в секторе морских портов Грузия 13:44
Азербайджан может стать наблюдателем в ЕАЭС - Назарбаев (ВИДЕО) Политика 13:40
В Азербайджане IT-компаниям могут предоставить налоговые льготы - депутат ИКТ 13:34
В Азербайджане более 25 тыс. человек носят в кармане журналистское удостоверение - Афлатун Амашев Общество 13:34
Порты Турции перевалили более 14 млн тонн грузов из Израиля Турция 13:33
Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере мугамного искусства Культура 13:29
Порты Турции перевалили более 6,5 млн тонн грузов из Нидерландов Турция 13:29
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa возобновил прямые рейсы в Баку Транспорт 13:28
За первую декаду декабря на освобожденных территориях обезврежены 342 мины – минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:22
Военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана скончался от сердечного приступа Происшествия 13:20
В Aшхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой дню Нейтралитета Туркменистана Туркменистан 13:08
В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом Арабские страны 13:07
Порты Турции перевалили более 13 млн тонн грузов из Испании Турция 13:07
В России за сутки выявили 30 873 заразившихся коронавирусом Россия 12:53
В Азербайджане определяется порядок распространения информации из зарубежных источников Общество 12:51
В Азербайджане лицам с журналистским удостоверением предложено предоставить ряд преимуществ Общество 12:43
В Азербайджане устанавливается порядок деятельности субъектов медиа в период военного и чрезвычайного положения Политика 12:32
Новак считает, что сделка ОПЕК+ позволила вернуть инвестиции и доверие к нефтяной отрасли Россия 12:20
В Азербайджане определяется порядок работы представителей зарубежных медиа Общество 12:18
В Азербайджане определены категории лиц, которые не могут быть учредителями субъектов медиа Общество 12:11
В Японии выявили восемь новых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса Другие страны 12:10
В промзонах Азербайджана планируется дополнительно создать до 2 тыс. рабочих мест Бизнес 11:58
В Азербайджане определяются льготы для представителей сферы медиа Общество 11:55
В 2022 г. в Сумгайытском химическом промышленном парке заработают еще 3 предприятия Финансы 11:52
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 11:47
В Азербайджане ожидается расширение инклюзивного предпринимательства – госагентство Экономика 11:45
Основная задача в Азербайджане заключается в упрощении законодательной базы в сфере предпринимательства - депутат Экономика 11:36
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Бахрейном (ФОТО) Политика 11:33
В промышленные зоны Азербайджана планируется инвестировать $250 млн Бизнес 11:28
Глава Минздрава ЮАР заявил, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране Другие страны 11:23
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 4 тяжелораненых участников 44-дневной войны (ФОТО) Общество 11:23
Статья Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.Назарбаева «УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ» Казахстан 11:18
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:17
Исторические корни туркменского нейтралитета Туркменистан 11:16
В Физули завершаются работы по восстановлению разрушенных домов – Trend TV Общество 11:16
Агентство Азербайджана по развитию МСБ запускает новый проект для специалистов в сфере предпринимательства - Орхан Мамедов Экономика 11:14
Против штамма "омикрон" эффективны все существующие вакцины от коронавируса – Ханде Харманджи Общество 11:14
Порт в Казахстане закупит природный газ Тендеры 11:10
Штамм «омикрон» в Азербайджане пока не выявлялся - Ханде Харманджи Общество 11:04
Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и карьере блогера США 10:53
Вьетнам объявил о признании паспортов вакцинации 78 стран Другие страны 10:50
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили вопросы инвестсотрудничества в сфере энергетики Энергетика 10:46
В Азербайджане количество активных плательщиков НДС выросло на 17% Финансы 10:42
Необходимо развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью - Фарид Гайыбов Общество 10:37
Порты Турции перевалили около 3 млн тонн грузов из Ливана Турция 10:16
Rauf & Faik стали самыми популярными российскими музыкантами за рубежом Звёздный мир 10:15
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 декабря Финансы 09:59
МИД РФ: Все стороны намерены максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий Ядерная программа 09:51
Исполняется год с Парада Победы в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:48
Турецкий порт Искендерун перевалил около 50 млн тонн грузов Турция 09:37
Грузооборот стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен вырос на треть с начала года Турция 09:34
Нефть дешевеет на опасениях инвесторов за спрос Энергетика 09:33
В Нью-Йорке разрешили жителям без гражданства США голосовать на местных выборах США 09:27
В Азербайджане до конца года сдадут в эксплуатацию еще 6 школ модульного типа - министерство Общество 09:07
Китай успешно запустил группу спутников Shijian-6 05 Другие страны 08:51
Растения затормозят глобальное потепление В мире 08:36
Грузия наращивает усилия в области цифровой экономики для развития электронной торговли - Еврокомиссия ИКТ 08:20
США не намерены сокращать численность своих военных в Ираке США 08:14
Мирзиёев посетит Южную Корею на следующей неделе Узбекистан 08:00
В Грузии поступят в продажу подкожные чипы Грузия 07:51
Десятки автомобилей столкнулись в Японии Другие страны 07:32
Жители Австрии начнут платить штраф за отказ от вакцинации Европа 07:08
К Земле приближается метеор размером с Эйфелеву башню В мире 06:45
В Рио-де-Жанейро зафиксировали вспышку гриппа А Другие страны 06:28
В США появится новая структура для изучения НЛО США 06:09
Facebook провел исследование о вреде Instagram В мире 05:38
Иск Трампа о запрете раскрытия документов о штурме Капитолия отклонен Европа 05:19
Около 50 человек погибли в результате ДТП в Мексике Другие страны 04:33
В Евросоюзе назвали условия восстановления дипмиссии в Афганистане Европа 04:10
Байден поручил подготовить варианты действий на случай провала переговоров с Ираном США 03:44
Стали известны потенциальные соперники "Карабаха" в 1/16 финала Лиги Конференций УЕФА Общество 03:23
В Гонконге создали сталь, способную уничтожать коронавирус Другие страны 03:07
Макрон призвал не политизировать олимпийское движение Европа 02:40
В Pfizer заявили, что две дозы их вакцины не дают достаточной защиты от штамма «омикрон» В мире 02:11
"Карабах" вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА Общество 01:50
Все новости