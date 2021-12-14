Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря состоялось заседание Экономического совета Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

"На заседании совета, прошедшем под председательством премьер-министра Али Асадова, были обсуждены вопросы координации и финансирования мероприятий и проектов, предложенных в рамках "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", подготовленной в соответствии с подписанным Президентом Азербайджана распоряжением "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" от 2 февраля 2021 года, другие актуальные вопросы", - говорится в сообщении Кабмина.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)