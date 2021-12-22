Премьер Азербайджана встретился с главой минэнерго Турции

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 22 декабря встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

«Стороны на встрече выразили удовлетворение развитием азербайджано-турецких отношений во всех сферах, отметили важность договоренностей, достигнутых на девятом заседании совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Анкаре в феврале текущего года с точки зрения расширения торгово-экономических связей между двумя странами. Стороны затронули важность сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Турцией, особо подчеркнули роль совместно реализуемых транснациональных проектов в сфере обеспечения энергобезопасности Европы. Также была выражена уверенность в том, что обсуждения и документы, которые будут подписаны на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, внесут вклад в развитие энергетического сотрудничества между двумя странами», - говорится в сообщении Кабмина.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)