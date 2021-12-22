Турецкая ТРАО продолжит рассматривать новые совместные проекты с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Турецкая государственная нефтяная компания ТРАО продолжит рассматривать новые совместные проекты с Азербайджаном.

Об этом сказал в среду генеральный директор ТРАО Мелих Хан Бильгин на I азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, сообщает Trend.

По его словам, ТРАО является крупным инвестором в Азербайджан.

"С 1994 года мы инвестируем в Азербайджан и его светлое будущее. Эти инвестиции составили до сегодняшнего дня 13,2 миллиарда долларов. Это доверие к Азербайджану является показателем нашей уверенности в его будущем", - сказал Бильгин.

Отметим, что 22 декабря в Баку под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза проходит I азербайджано-турецкий энергетический форум. Форум был учрежден в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией для обеспечения более гибкого и ориентированного на результат стратегического сотрудничества в области энергетики.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)