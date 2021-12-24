В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО)

Экономика 24 декабря 2021 15:37 (UTC+04:00)
В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана произведены два новых назначения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

По его данным, на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана назначен Ровшан Наджаф.

Кроме того, Сахиб Мамедов назначен новым заместителем министра экономики.

Отметим, что на сегодняшний день заместителями министра экономики также являются Сахиб Алекперов, Ниязи Сафаров, Севиндж Гасанова и Эльнур Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО) - Gallery Image
В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО) - Gallery Image
В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Рост добычи природного газа в Азербайджане компенсирует снижение производства нефти – МВФ
Рост добычи природного газа в Азербайджане компенсирует снижение производства нефти – МВФ
Экспорт азербайджанской нефти в Украину превысил $373 млн
Экспорт азербайджанской нефти в Украину превысил $373 млн
Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане приняты изменения в связи с запретом рекламы азартных игр Общество 15:41
ОАО "Азеришыг" о ходе строительства новых подстанций на освобожденных территориях Экономика 15:39
В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО) Экономика 15:37
Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном – Захарова Политика 15:35
В Азербайджане приняты изменения в Налоговый кодекс Экономика 15:31
Мы ведем дело к скорейшему запуску конкретных транспортных проектов на Южном Кавказе – Захарова Политика 15:27
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 15:25
В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок Общество 15:23
Путин поговорил по телефону с президентом Израиля Россия 15:14
Грузия за год увеличила реэкспорт автомобилей в Азербайджан более чем на 10% Грузия 15:14
Советник главы Чеченской Республики РФ поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:12
Все участники формата "3+3" заинтересованы в продолжении совместной работы – Захарова Политика 15:09
Генеральный исполнительный директор группы bp поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:05
Баронесса Эмма Николсон поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 15:03
Председатель правления Total Energies поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:02
Парламент Азербайджана утвердил изменения в закон "О занятости" Экономика 15:02
В Азербайджане утверждены новые штрафы за проведение азартных игр Общество 14:59
В Азербайджане утверждены новые правила организации лотерей Экономика 14:46
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут Политика 14:44
Большая часть расчетов в товарообороте Азербайджана пришлась на СКВ Экономика 14:43
Туркменистан в состоянии полностью обеспечить свой внутренний рынок солью - эксперт Бизнес 14:41
В Азербайджане расширяется перечень разрешений для предпринимательской деятельности Бизнес 14:39
Лейла Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем (ВИДЕО) Политика 14:36
Олег Амирбеков и Вафа Мамедова о любви и горечи разлуки (ФОТО) Культура 14:35
Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать продукцию компании США 14:34
Зафиксированные в заявлениях по Карабаху договоренности в целом выполняются – МИД России Политика 14:33
Парламент Азербайджана утвердил законопроект "О бюджетной системе" Финансы 14:33
Центробанк Турции в ходе валютных интервенций влил в рынок более $1,3 млрд Турция 14:21
Назначены судьи в ряд апелляционных судов Азербайджана Общество 14:20
Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах Другие страны 14:18
Две туркменские компании прошли процедуру международной сертификации Бизнес 14:16
Румен Радев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:05
Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу (ВИДЕО) Политика 14:00
В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии Экономика 13:57
Эмин Амруллаев о внедрении инновационных проектов в Карабахе Общество 13:57
Армен Саркисян, президент Армении, продолжает пробивать дно Политика 13:51
Президент Латвии Эгилс Левитс поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:50
Саломе Зурабишвили поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 13:41
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:39
Лев Спивак поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:39
Новак: Цена нефти может сохраниться в 2022 году на уровне примерно в $75 за баррель Россия 13:37
МВФ дал рекомендации по фискальной консолидации в Азербайджане в 2022 г. Финансы 13:33
Садыр Жапаров позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 13:31
Узбекская ассоциация планирует открыть фирменные магазины в Азербайджане Узбекистан 13:26
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти Тендеры 13:23
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Заражены более 10,5 тыс. человек Израиль 13:21
Завтра в Баку местами ожидается снег Общество 13:21
Рост добычи природного газа в Азербайджане компенсирует снижение производства нефти – МВФ Энергетика 13:10
Азербайджан за 11 месяцев импортировал более 1 млн тонн пшеницы Экономика 13:07
При пожаре в реанимации ковидной больницы в Астрахани погибли два человека Россия 13:02
Касым-Жомарт Токаев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:01
Азербайджанский Bank Respublika проведет общее собрание акционеров Финансы 12:50
Герман Захарьяев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 12:46
Число посещающих Турцию граждан Азербайджана выросло в разы Турция 12:40
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12:40
Президент Таджикистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 12:36
Личный состав СГБ Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем Политика 12:33
Фонд возрождения Карабаха готов оказать поддержку и в области защиты окружающей среды на освобожденных территориях Политика 12:24
Турецкий порт Мерсин перевалил более 30 млн тонн грузов Турция 12:21
"Семь красавиц" на картинах, или Как Низами Гянджеви вдохновляет художников (ФОТО) Культура 12:00
Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 11:45
Экспорт азербайджанской нефти в Украину превысил $373 млн Энергетика 11:31
Грузия за год сократила импорт пшеницы почти на 10% Грузия 11:29
Рост ненефтяного экспорта Азербайджана достиг рекордного показателя – замминистра Экономика 11:27
Депутаты парламента Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения Политика 11:27
В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:20
В Кяльбаджаре будут созданы логистические центры - Эмин Гусейнов Экономика 11:14
Началось пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:11
52% территории Карабаха охвачено мобильным интернетом – министр ИКТ 11:10
В Карабахе завершается создание первого «умного села» - Инам Керимов Экономика 11:10
Зангезурский коридор будет открыт – зампред правящей партии Азербайджана Политика 10:52
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился Грузия 10:51
Институт Коха допускает, что к концу года 50% случаев ковида в ФРГ придется на "омикрон" Европа 10:49
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО) Общество 10:45
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:42
Доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации превысили 55 млн манатов ИКТ 10:36
Новак считает, что цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне Россия 10:22
Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается ускоренными темпами (ФОТО) Общество 10:22
Президент Ильхам Алиев блестяще сыграл решающую роль в Победе во второй Карабахской войне - спецпредставитель Президента России (ВИДЕО) Политика 10:15
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 декабря Финансы 10:14
United Airlines отменила более 100 рейсов из-за вызванной COVID-19 нехватки персонала США 10:08
Азербайджан с начала года экспортировал более 250 млн тонн нефтяного кокса Энергетика 10:07
Представительство Россотрудничества наградило азербайджанскую молодежь (ФОТО) Социум 10:05
Сегодня состоится очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 10:01
Количество новых случаев заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки выросло на треть США 09:39
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,4 Европа 09:35
Azercell представил произведения Низами в цифровом формате! (ФОТО) ИКТ 09:27
В Турции с начала года зарегистрировано более 800 компаний с иранским капиталом Турция 09:11
Обнаружена эффективная защита против коронавируса В мире 08:48
Десятки человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш В мире 08:16
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 Другие страны 07:40
Глава Минфина Турции назвал объем прямых инвестиций за 2021 год Турция 07:02
Кабмин Японии принял проект госбюджета с рекордными ассигнованиями на оборону Другие страны 06:20
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Якутии Россия 05:47
Южная Корея помиловала осужденную за коррупцию экс-президента Другие страны 05:09
В США из-за отказа от вакцинации от COVID уволили 66 морских пехотинцев США 04:33
В Словакии пенсионеры получат по €200 и €300 за вакцинацию от коронавируса Европа 03:54
Экспорт ковров из Турции в 2022 году планируется довести до $4 млрд Турция 03:10
Минобороны РФ сообщило о разработке ПЗРК нового поколения Россия 02:33
В ФРГ из-за ледяного дождя произошло ДТП с участием около 50 автомобилей Европа 01:58
Все новости