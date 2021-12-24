В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана произведены два новых назначения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
По его данным, на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана назначен Ровшан Наджаф.
Кроме того, Сахиб Мамедов назначен новым заместителем министра экономики.
Отметим, что на сегодняшний день заместителями министра экономики также являются Сахиб Алекперов, Ниязи Сафаров, Севиндж Гасанова и Эльнур Алиев.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном – Захарова
В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут
Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу (ВИДЕО)
Фонд возрождения Карабаха готов оказать поддержку и в области защиты окружающей среды на освобожденных территориях
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев блестяще сыграл решающую роль в Победе во второй Карабахской войне - спецпредставитель Президента России (ВИДЕО)