В минэкономики Азербайджана произведены два новых назначения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана произведены два новых назначения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

По его данным, на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана назначен Ровшан Наджаф.

Кроме того, Сахиб Мамедов назначен новым заместителем министра экономики.

Отметим, что на сегодняшний день заместителями министра экономики также являются Сахиб Алекперов, Ниязи Сафаров, Севиндж Гасанова и Эльнур Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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