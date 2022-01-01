БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане повышен размер социальных пособий.

Как передает Trend, повышение определено указом Президента Азербайджана "О внесении изменений в указ Президента Азербайджана «О повышении размера социальных пособий» № 973 от 29 августа 2013 года" от 20 декабря 2021 года.

Согласно документу, пособие по инвалидности

- в случае, если инвалидность возникла в связи с «общим заболеванием», «заболеванием в период военной службы», «производственной травмой и профессиональной болезнью», «в связи с пребыванием в зоне военных операций», «в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС»:

инвалидам I группы – повышена с 150 до 220 манатов, инвалидам II группы – с 130 до 180 манатов, инвалидам III группы – с 110 до 120 манатов;

- в случае, если инвалидность возникла «в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики» и «в связи с событиями 20 Января 1990 года»:

инвалидам I группы – 220 манатов, инвалидам II группы – с 130 до 180 манатов, инвалидам III группы – с 110 до 120 манатов;

- в случае, если инвалидность возникла «в связи с военной службой на Чернобыльской АЭС» или «в связи с исполнением военных служебных обязанностей»:

инвалидам I группы – повышена с 150 до 220 манатов, инвалидам II группы – с 130 до 180 манатов, инвалидам III группы – с 110 до 120 манатов.

Размер пособия детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья повышено со 150 до 200 манатов, пособия в связи с утратой кормильца - с 80 до 100 манатов, пособия детям военнослужащих срочной действительной военной службы – со 100 до 120 манатов, пособия опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения – с 55 до 70 манатов.

Пособие на усыновленного ребенка, в том числе ребенка с ограниченными возможностями до 18 лет (кроме детей, перечисленных во втором абзаце настоящего подпункта) повышена со 160 до 200 манатов, размер пособия усыновителю за усыновленного ребенка с ограниченными возможностями до 18 лет повышен с 480 до 600 манатов.

Единовременное пособие за рождение ребенка повышено с 200 до 300 манатов, размер пособия для похорон с 300 до 350 манатов.