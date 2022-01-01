В Азербайджане увеличен размер ежемесячной стипендии за почетные звания
БАКУ /Trend/ - С первого января в Азербайджане увеличен размер ежемесячной стипендии за почетные звания.
Как передает Trend, согласно распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 20 декабря 2021 года, размер ежемесячной стипендии за почетные звания повышен со 150 до 180 манатов и со 100 до 120 манатов.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.
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