Рост ВВП Азербайджана в 2022 г. составит 4,5% - Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - Российский Газпромбанк прогнозирует, что величина валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в 2022 году составит 4,5 процента.

Как сообщила Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, этот показатель меньше на 0,6 процента, чем прогноз на 2021 год.

"Инфляция в Азербайджане в 2022 году сократится на 3,8 процента и составит шесть процентов", - сказала Хайдаршина.

Замначальника отметила, что ставка рефинансирования в Азербайджане на конец 2021 года составит восемь процентов, а в 2022 - 7,5 процента.

"Кроме того, мы прогнозируем, что курс маната по отношению к доллару сохранится на уровне 1,7 маната и до конца следующего года", - подчеркнула Гульнара Хайдаршина.

Помимо этого, в Газпромбанке рассматривают еврооблигации Азербайджана как справедливо оцененные рынком по сравнению со странами близкой рейтинговой группы. По мере дальнейшей диверсификации роста экономики за счет ненефтегазовой составляющей в форме новых проектов в Карабахе и наращивания ненефтегазового экспорта в банке видят потенциал сужения Z-спредов (текущая стоимость всех денежных потоков должна равняться рыночной цене облигации) в среднесрочной перспективе.

Отметим, что стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 53 миллиарда долларов, растут показатели ненефтяного производства и экспорта. В нынешнем году ненефтяной экспорт достиг рекордного роста в 44 процента. ВВП Азербайджана на начало декабря составил 5,3 процента.

Напомним, что ненефтяной экспорт Азербайджана в 2021 году достиг рекордного показателя за всю историю независимости страны.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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