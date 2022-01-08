Премьер Азербайджана и вице-президент Турции провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем, сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанский Кабмин.

Собеседники провели обмен мнениями по вопросам работы азербайджано–турецкой межправительственной комиссии, обсудили нынешнее состояние двусторонних экономических связей и планы на будущее, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)