Премьер Азербайджана и вице-президент Турции провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем, сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанский Кабмин.
Собеседники провели обмен мнениями по вопросам работы азербайджано–турецкой межправительственной комиссии, обсудили нынешнее состояние двусторонних экономических связей и планы на будущее, говорится в сообщении.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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