В Азербайджане обнародовано число отелей, получивших звездную категорию

БАКУ /Trend/ - Количество отелей в Азербайджане, получивших звездную категорию, достигло 21.

Об этом сообщили в Ассоциации отелей Азербайджана в ответ на запрос Trend.

По ее данным, в Азербайджане продолжается процесс присвоения рейтинга отелям в виде количества звезд.

В настоящее время 14 отелей в Азербайджане имеют пять "звезд", шесть отелей - четыре и один отель - три "звезды", сказали в ассоциации.

Отметим, что согласно внесенному в закон "О туризме" изменению, в случае работы отелей без установления звездной категории они будут оштрафованы. Таким образом, каждый отель, действующий на территории Азербайджана, должен получить звездную категорию в течение шести месяцев с начала работы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)