Производство сельхозпродукции в Азербайджане незначительно выросло за год
БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2021 года производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане в фактических ценах выросло на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 8612,1 миллиона манатов.
Об этом сообщили Trend в Госкомстате.
В сообщении отмечается, что в сфере животноводства было произведено продукции на 4 232,6 миллиона манатов (рост на 2,8 процента), растениеводства - 4 379,5 миллиона манатов (рост на 4,8 процента).
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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