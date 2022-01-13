В Азербайджане за 11 месяцев выданные фермерам льготные кредиты превысили 65 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2021 года Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджана выдало физическим и юридическим лицам, работающим в аграрной сфере, льготные кредиты на сумму 65,6 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство, из этой суммы льготные кредиты на технику и оборудование составили 39,5 миллиона манатов, микрокредиты - 23,5 миллиона манатов, кредиты средним и крупным фермерским хозяйствам - 2,3 миллиона манатов.

В январе - ноябре 2021 года Агентство аграрного кредитования и развития реализовало 7 607 единиц сельскохозяйственной техники, говорится в сообщении.

В указанный период агентство выдало 194 фермерам кредиты на 0,26 миллиона манатов на закупку 6 279 голов племенного скота, а также льготные кредиты на 14,1 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)