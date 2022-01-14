Некоторые изменения в Налоговый и Трудовой кодексы Азербайджана направлены на усиление контроля за налогоплательщиками
Лента новостей
Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией - Лавров
Некоторые изменения в Налоговый и Трудовой кодексы Азербайджана направлены на усиление контроля за налогоплательщиками
Состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений и воинских частей ВС Азербайджана (ФОТО)
Воля, сформировавшая отношения Баку и Анкары, вышедшие после подписания Шушинской декларации на уровень союзничества, сохранится и впредь – МИД Турции
Более короткий маршрут между Азербайджаном и Турцией позволит быстрее достичь двустороннего товарооборота в $15 млрд
Президент Ильхам Алиев: За минувший период азербайджано-турецкие отношения прошли грандиозный путь развития
Стали известны детали строительства высокоскоростной железной дороги Анкара-Сивас в Турции (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с 30-летием дипотношений между Азербайджаном и Турцией
Госведомства Азербайджана начали расследование по факту насилия над несовершеннолетним в детском саду
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО)
Азербайджанские банки начали блокировать проведение платежей в адрес онлайн-букмекерских контор и казино