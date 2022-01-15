В Азербайджане в 2021 г. получателями пенсий и соцпособий стали более 750 тыс. граждан - минтруда

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году пенсии и социальные пособия были выплачены 752 тысячам граждан, сообщили Trend в Государственном фонде соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, из них социальные пособия были выплачены 466 тысячам граждан, ежемесячная президентская пенсия - 286 тысячам.

В прошлом году населению были выплачены социальные пособия в размере 588 миллионов манатов и пенсии в размере 417 миллионов манатов, что на 28 процентов больше, чем в 2020 году.

В сообщении отмечается, что в последние три года в Азербайджане была задействована система электронного назначения пенсий и пособий. Посредством этой системы было назначено 220 тысяч пенсий и пособий, в том числе 120 тысяч - в 2021 году.

(Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)