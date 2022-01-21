В Азербайджане упрощены условия для назначения страховой выплаты по безработице

БАКУ /Trend/ - После внесения изменений в закон Азербайджана "О страховании от безработицы" упрощены условия назначения страховой выплаты по безработице, сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно изменениям, для лиц, потерявших работу в связи с истечением срока трудового договора, требуемый срок трудового стажа сокращен с 36 до 30 месяцев.

Кроме того, для назначения страховой выплаты по безработице отменен 3-месячный период ожидания, который отсчитывался с момента регистрации трудоспособных лиц в качестве безработных.

Таким образом, страховая выплата будет назначаться с момента наступления страхового случая, и у безработного появится право на получение страховой выплаты с того месяца, когда он обратился по вопросу ее получения.

Отметим, что страховая выплата по безработице назначается в следующих случаях:

- при ликвидации компании - работодателя;

- при сокращении штата;

- при истечении срока срочного трудового договора.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)