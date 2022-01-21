Азербайджан уделяет приоритетное внимание формированию продовольственной безопасности за счет местного производства

БАКУ /Trend/ - Ускорение продовольственной инфляции в мире проявляется ростом внутренних потребительских цен в среднем через каждые два месяца. На ускорение инфляции в глобальном масштабе повлияли также товарный дефицит в условиях разрыва глобальной цепочки поставок и повышение тарифов на международные перевозки, в первую очередь контейнерные. Кроме того, дорожают и энергопродукты.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7 процента, продовольственная - 8,1 процента, непродовольственная - 5,1 процента, годовая - 12 процентов. Предпринимаются последовательные шаги по смягчению последствий роста инфляции в стране. В 2021 году был увеличен объем субсидий на каждую тонну муки и мучных изделий, реализуемых на внутреннем рынке, производство и продажа муки, хлеба освобождены от НДС до 2024 года, а крупным импортерам пшеницы предоставлены льготные кредиты за счет Центробанка. С учетом роста цен на основные продукты питания на мировых продовольственных рынках вопросам продовольственного обеспечения и продовольственной безопасности страны, снижения уровня зависимости от импорта уделяется особое внимание.

Как сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов, Азербайджан является одной из стран, придающих особое значение формированию и обеспечению продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность, в частности, означает удовлетворение потребностей в продуктах питания за счет местного производства, формирование специальных резервов.

"В этом направлении на основании поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева правительством уже разработана и реализуется специальная стратегия. В новой стратегии, которая охватит 2022-2026 годы, формирование продовольственной безопасности, увеличение местного производства являются главными приоритетами. В этом контексте данные вопросы становятся еще более актуальными, особенно в период пандемии. Учитывая, что в 2021 году цены на продовольствие на мировом рынке выросли примерно на 38 процентов, это в целом характеризуется как самый высокий рост цен за последние 10 лет. В то же время на мировом рынке вырос спрос на продовольственные товары. Рост спроса на фоне снижения предложения в конечном итоге влияет на цены, что в свою очередь выдвигает на повестку вопрос продовольственной безопасности и обеспечения в глобальном масштабе", - сказал он.

Депутат отметил, что с этой точки зрения Азербайджан уделяет приоритетное внимание формированию продовольственной безопасности за счет местного производства: "Земельный фонд освобожденных от оккупации территорий, в частности плодородность этих земель, также позволяет формировать продовольственную безопасность. Исследования показывают, что восстановление земледелия на освобожденных территориях после их восстановления может привести в целом к ежегодному производству сельскохозяйственной продукции на 1 миллиард манатов. Формирование продовольственной безопасности станет одним из основных приоритетов в ближайшие годы. Мы будем наблюдать большее обеспечение потребительского спроса за счет местного производства, что, безусловно, считается важным с точки зрения устранения зависимости от импорта".

Как сказал Trend заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, правительство Азербайджана вовремя приняло срочные меры по обузданию инфляции.

По его словам, сегодня инфляция является одной из самых больших проблем как с точки зрения мировой, так и национальной экономики. В основном она связана со структурными проблемами в мировой экономике и сбоями в транспортно-логистической производственной цепочке.

"Необходимо бороться с инфляцией в первую очередь за счет повышения производства, для чего необходимо увеличение инвестиций. Полагаю, что антимонопольная служба должна активнее работать в плане борьбы с искусственным завышением цен как в сфере торговли, так и в некоторой степени в сфере производства. С точки зрения борьбы с инфляцией также очень важно сохранение курса национальной валюты. Считаю, что для сдерживания инфляции необходимы системные меры", - сказал Мамедов.

Отметим, что в 2021 году в Азербайджане были приняты все необходимые меры для предотвращения искусственного завышения цен на муку и хлеб. Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком усилила меры контроля, в 68 районах и городах республики ежедневно проводятся мониторинги продажи муки. С учетом роста цен на основные продукты питания на мировых продовольственных рынках, особое внимание уделяется вопросам продовольственного обеспечения и продовольственной безопасности страны, снижению уровня зависимости от импорта. Большое значение для экономического развития Азербайджана представляет сельскохозяйственный потенциал освобожденных от оккупации территорий страны, и проведение по поручению главы азербайджанского государства посевных работ на 100 тысячах гектаров этих территорий, а также запуск переработки сельскохозяйственной продукции поддержат рост в этом секторе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)