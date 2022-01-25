Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 января понизилась на 2,31 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 89,1 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,34 доллара и составила 88,27 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась на 2,29 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, понизилась на 2,29 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 87,52 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)