В Азербайджане упростят процедуры регистрации гражданских БПЛА

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана в нынешнем году упростит процедуры регистрации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на мероприятии на тему «Приоритеты в сфере цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

По его словам, для упрощения этих процедур необходимо создать соответствующую инфраструктуру с целью цифровизации всех процессов.

К реализации этих работ планируется приступить в нынешнем году, отметил замминистра.

"Мы хотим сделать процессы регистрации беспилотников как можно более простыми. В первую очередь здесь необходимо сделать шаг в направлении цифровой трансформации. Кроме того, для ввоза в Азербайджан этих устройств и их регистрации необходимо обратиться порядка в семь госструктур, три из которых находятся в подчинении нашего министерства. Также требуется согласие сторонних учреждений, и на это уходит порядка двух - трех месяцев. Таким образом, мы уже определили конкретные направления и шаги, которые смогут способствовать упрощению этих процедур. Здесь можно говорить о проекте, который будет создан на основе какого-либо единого портала и сможет принимать онлайн-заявки. В этом году мы планируем полностью осуществить этот процесс", - сказал Рустамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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