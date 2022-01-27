Госслужба Азербайджана выставит на аукцион вертолеты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 1 марта 2022 года выставит на аукцион три вертолета, являющихся госсобственностью, сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

По данным ведомства, стартовая цена каждого вертолета (один Airbus EC-135P2 и два Airbus EC-155B1) составляет два миллиона манатов.

За ходом аукциона можно будет наблюдать посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на сайте госслужбы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны пройти регистрацию и оплатить задаток в размере 10 процентов от первоначальной аукционной стоимости собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона можно присоединиться к торгам, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион".

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)