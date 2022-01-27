Зангиланский аэропорт включен в каталог международных индексов местоположений

БАКУ /Trend/ - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) включила Зангиланский аэропорт в каталог международных индексов местоположений, сообщает в четверг Trend.

Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана получило положительное заключение от Международной организации гражданской авиации в связи с присвоением кода строящемуся в Карабахе Зангиланскому международному аэропорту. Аэропорту присвоен четырехзначный код ИКАО "UBBZ". Информация об этом будет опубликована в мартовском издании ICAO "Индексы местоположений" (ICAO Doc 7910/182).

Директор Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов расценил признание ИКАО еще одного освобожденного от оккупации города Карабаха в качестве надежного партнера как важное событие.

"Включение Зангиланского международного аэропорта в каталог международных индексов местоположений вызывает у каждого из нас чувство гордости. На базе аэропортов, построенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, создается новый авиационный узел. В короткий период Зангиланский аэропорт станет одним из транспортно-транзитных коммуникационных центров региона", - сказал он.

Отметим, что сдача в эксплуатацию Зангиланского аэропорта, строительство которого началось в апреле 2021 года, послужит сообщению Нахчыванской АР с основной территорией Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)