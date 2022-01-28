Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2021 г. значительно возрос

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2021 году вырос на 38,5 процента, или 9,441 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом - с 24,471 миллиарда до 33,912 миллиарда долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 22,206 миллиарда долларов, что на 8,466 миллиарда долларов (61,6 процента) превышает показатель 2020 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 65,48 процента против 56,15 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 975 миллионов долларов, или на более чем девять процентов - с 10,73 миллиарда до 11,705 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 34,52 процента против 43,85 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, выросло в годовом исчислении на более чем 7,49 миллиарда долларов, или почти в 2,5 раза - до свыше 10,5 миллиарда долларов против 3,009 миллиарда долларов в 2020 году.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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