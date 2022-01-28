Фонд развития предпринимательства Азербайджана назвал объем выплаченных субсидий в 2021 г.
БАКУ /Trend/ - В 2021 году предпринимателям, пострадавшим от пандемии, продолжилось предоставление гарантированных государством кредитов и субсидий.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу исполняющий обязанности главы правления Фонда развития предпринимательства Азербайджана Осман Халиев на брифинге по итогам прошлого года.
Как отметил Халиев, по итогам 2021 года по программе выплачено субсидий на сумму 15,3 миллиона манатов.
"Всего по банковским кредитам на сумму 500 миллионов манатов по 2631 заявке в рамках программы поддержки были предоставлены госгарантии на 291,9 миллиона манатов. Из них вступили в силу 2630 с суммой кредита 499,8 миллиона манатов", - сказал он.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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