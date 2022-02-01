Центр поддержки экспорта Удмуртии о сферах расширения бизнеса в Азербайджане

Экономика 1 февраля 2022 22:21 (UTC+04:00)
Центр поддержки экспорта Удмуртии о сферах расширения бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Производители продукции из российского региона - Удмуртии планируют с 21 по 23 февраля 2022 года представить в Азербайджане оборудование для нефтегазовой, железнодорожной и строительной отраслей, продукцию химической отрасли и металлопрокат, мебель и комплектующие, мясо-молочные товары, упаковку, программное обеспечение для автоматизации процессов.

Об этом сообщили во вторник Trend в Центре поддержки экспорта Удмуртской Республики.

По данным источника, делегацию возглавит постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России, заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич.

"В деловой программе примут участие 12 производственных компаний Удмуртии, а также два высших учебных заведения и одна общественная организация", - сказали в Центре поддержки экспорта.

Кроме того, было отмечено, что Удмуртия видит широкие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере образовательных услуг.

"Приоритетной целью визита станет обмен опытом в области подготовки кадров, научно-исследовательской и учебно-методической деятельности, а также привлечение азербайджанских школьников для обучения в вузах Удмуртии", - добавили в Центре поддержки экспорта Удмуртии.

Также было отмечено, что в рамках бизнес-миссии запланированы серия деловых мероприятий, форум «Doing Business: Azerbaijan & Udmurtia», официальные визиты в государственные структуры и профильные деловые организации, В2В-переговоры, встречи с ректорами вузов и директорами школ Азербайджана, посещение промышленных предприятий в Баку.

Предстоящий визит может стать новым импульсом для расширения торгово-экономических отношений между Удмуртией и Азербайджаном, сказали в Центре поддержки экспорта Удмуртии.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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